Cresce l’attesa in casa Andria per l’esordio in campionato, dopo il rinvio della gara dello scorso fine settimana contro il Lucera. I sospetti casi di positività non hanno trovato conferme nei tamponi ripetuti nelle giornate successive dando la possibilità di riprendere normalmente gli allenamenti, a norma del protocollo Covid, in vista dell’esordio di sabato prossimo contro il Molfetta.

Mister Pepe in settimana ha potuto contare sull’inserimento in rosa dello schiacciatore barlettano Nicolò Prezioso, classe 2001, per ampliare il gruppo che affronterà il campionato nazionale di serie B con la nuova formula che prevede due fasi. La prima con gare di andata e ritorno contro Lucera, Molfetta, Gioia e Paglieta e la seconda con gara secca contro Casarano, Galatone, Leverano, Castellana, Taviano e Turi. A conclusione delle gare sarà stilata una classifica avulsa che terrà conto oltre del punteggio anche della differenza set (vinti/persi) e dei punti (fatti/subiti). La partita contro il Lucerà sarà giocata nel fine settimana del 27/28 febbraio a conclusione del girone di andata.

Dichiarazioni di coach Pepe sulla gara a fine allenamento del mercoledì: «Sarà la gara d’esordio e sarà particolare tornare a Molfetta dopo tanti anni, come allenatore e contro alcuni giocatori con cui ho condiviso gioie e dolori in passato. Non dovremo farci cogliere dall’emozione ma cercare di mettere in campo fin dalle prime battute tutto l’impegno e le indicazioni condivise in allenamento contro una squadra strutturata benissimo in ogni suo ruolo. Mi aspetto dai ragazzi concentrazione massima e bel gioco».

Appuntamento nel “Pala Poli” di Molfetta sabato 30 gennaio alle ore 19,30 con diretta streaming sul profilo della Manzoni Sport contro l’Indeco Molfetta. La direzione di gara sarà affidata alla coppia Bianchi/Sasso.