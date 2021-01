Da questa mattina il grande spazio di Largo Appiani ad Andria ha iniziato la sua trasformazione in area stoccaggio attrezzature e mezzi al servizio del grande cantiere di interramento della ferrovia che è ormai prossimo alla partenza come già anticipato nei giorni scorsi. Stamattina primi operai in cantiere per permettere la delimitazione dell’area di cantiere.

Il cosiddetto Grande Progetto prevederà l’interramento del tratto urbano, per circa 3 kilometri, del tracciato ferroviario della Bari Nord. Si tratta di un’opera strategica per la città da oltre 62milioni di euro che dovrebbe durare circa 2 anni con un importante impatto sul territorio economico e sociale.

«Oggi può essere considerato un inizio. E gli inizi fanno sempre piacere» ha voluto affidare ad un post di facebook il suo pensiero l’assessore alla mobilità della Città di Andria Pasquale Colasuonno.