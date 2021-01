Si assegnano ad Ostia le prime maglie tricolori del 2021 dell’Atletica Italiana e sabato alle ore 10 è pronto a tornare in pista anche Francesco Fortunato nella 20 km di marcia.

L’atleta delle Fiamme Gialle non andrà a caccia del tricolore ma della qualificazione alle prossime olimpiadi di Tokyo. Fortunato si è accreditato alla gara romana con il tempo di 1h 22m e 11s e per accedere alla massima rassegna internazionale dovrà centrare il tempo minimo di 1h 21m.

Una gara difficile ma non impossibile per il marciatore andriese che in questi mesi si è allenato duramente per il sogno olimpico e avrà tempo sino a metà giugno per centrare il tempo minimo.