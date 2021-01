Bene le regole che vanno assolutamente rispettate ma è anche necessario, in questo drammatico periodo di emergenza, un po’ di malleabilità. E’ questo il sunto dell’appello di Confcommercio Andria che, attraverso il suo Presidente Claudio Sinisi, ha chiesto rigidità ma anche massima tutela per gli esercenti commerciali che stanno attraversando una crisi senza eguali. L’appello prende spunto da un episodio accaduto nella centralissima Piazza Catuma ad Andria dove il titolare di un bar dovrà tenere chiusa la sua attività per 5 giorni per non aver rispettato, per un paio di bevande, tutte le regole dell’asporto.

In questi giorni i controlli sono stati ulteriormente intensificati e dunque i pubblici esercizi sono regolarmente passati al setaccio, ci sono controlli serrati verso le attività commerciali per verificare il rispetto delle norme contenute nei vari Dpcm. Si va dall’organizzazione dell’attività, tra asporto e domicilio, alla verifica del distanziamento sociale, fino alla sanificazione di ambienti e all’uso delle mascherine. Le regole vanno rispettate, lo precisa nuovamente Claudio Sinisi, ma chiudere un locale per cinque giorni potrebbe esser il colpo di grazia all’economia locale.

