Il fine settimana porterà la prima intensa ondata di freddo di questo inverno per il sud Italia. Il maltempo non risparmierà la Puglia e la Basilicata, infatti a partire dalla giornata di oggi e soprattutto sabato e domenica, dei forti venti settentrionali porteranno un netto calo delle temperature, con il termometro che in alcune zone scenderà sotto lo 0 e possibili nevicate fino in pianura.

Si tratta di una massa d’aria fredda origine artico-marittima che prima ha investito i balcani e in queste ore farà capolino nel Belpaese. L’apice sarà raggiunto proprio tra sabato e domenica con deboli nevicate anche in pianura a causa dei venti di tramontana con raffiche fino a 50-60 km/h e mareggiate sulle coste.

Sino a lunedì le temperature saranno costantemente vicino allo 0 con possibili precipitazioni nevose sui rilievi della Murgia. Mentre dalla giornata di martedì invece dovrebbe esserci un rialzo termico e un tempo decisamente più mite e asciutto.