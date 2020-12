«Il teatro vive un’emergenza profonda durante la pandemia da Coronavirus. I sipari sono chiusi, ma noi continuiamo a recitare», queste le parole di Angelo di Chio, fondatore e ideatore della compagnia teatrale andriese Amartè.

«Speranzosi di tornare presto in scena, rivolgono alla comunità un poetico augurio per il nuovo anno. Il motto che accompagna questa bella cartolina di auguri è un distico del cantautore, scrittore e poeta Leonard Cohen che sintetizza il senso di quello che stiamo vivendo e la speranza in un domani migliore: “C’è una crepa in ogni cosa, è così che entra la luce”».