Per Capodanno il sindaco di Andria Giovanna Bruno ha emanato una nuova ordinanza che vieta qualsiasi tipo di sparo (botti, petardi, razzi ecc) dalle ore 8 del 31 dicembre alle ore 7 del 2 gennaio.

Queste le sue parole sul suo profilo Facebook ufficiale.

“Ci siamo quasi, domani è l’ultimo giorno del 2020. Un anno ai limiti dell’assurdo che ha mostrato tutta la fragilità della specie umana. Domani è anche un giorno che per tradizione si presta a festeggiamenti, chiasso, botti e petardi. E invece, oltre che in ossequio all’ordinanza sindacale che vieta ogni tipo di sparo in luogo pubblico, dobbiamo far prevalere in noi la necessità di garantire il rispetto dell’emergenza che stiamo continuando a vivere. Il covid ha compresso tante nostre consolidate libertà e ha seminato paura, sofferenza e morte a cui non dobbiamo essere indifferenti. Vi ho già resa nota la mia passione per il calcio ed è dal calcio che prendo in prestito l’iniziativa del minuto del silenzio. Silenzio e non vuoto rumore di esplosioni. Un’intera notte e non un solo minuto. Facciamo appello al buon senso di grandi e piccini, alla necessità di sentirci uniti nella notte che deve traghettarci da un anno nefasto ad uno propizio, in cui speriamo ci sarà spazio anche per tornare a festeggiare. È un anno diverso, rispettiamolo”.