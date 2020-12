La tradizione è stata rispettata anche in questo particolare anno. In una sala consiliare praticamente deserta per il rispetto delle norma anti-Covid, il sindaco della città di Andria Giovanna Bruno e il vescovo Mons. Luigi Mansi hanno dato vita al consueto scambio di auguri tra istituzioni e autorità religiose. Un momento molto sentito e l’occasione per esprimere vicinanza a tutti i cittadini andriesi.

Un Natale diverso, privo delle sua festosità, ma che comunque ha un significato importante, in un periodo di particolare difficoltà e sofferenza.

Il sindaco di Andria ha inoltre voluto porgere il suo sentito ringraziamento a tutti quei dipendenti comunali che saranno collocati in pensione il prossimo anno con l’auspicio di poter consegnare loro il tradizionale attestato in tempi migliori.

Il servizio video di News24.City.