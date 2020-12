«Con la ripresa delle attività ordinarie del mercato settimanale del lunedì, torna l’urgente necessità di intervenire a sostegno dei commercianti ambulanti cosiddetti “spuntisti”, ai quali è precluso poter usufruire di quei posteggi non occupati dai titolari», interviene così in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Barchetta, che ha sollecitato con una lettera l’amministrazione comunale a intraprendere rapidi provvedimenti in merito alla questione.

«È giusto ribadire che viviamo un’emergenza sanitaria, ma è anche vero che tante categorie come quelle dei commercianti dei mercati settimanali, vivono un disagio socio-economico tale da incidere notevolmente anche sulla condizione delle proprie famiglie -continua Barchetta-. La situazione va risolta al più presto. Avevamo già segnalato della situazione dalla ripresa delle attività ordinarie circa tre settimane addietro e ad oggi non sono state intraprese alcune soluzioni in merito.

Non ci sono scusanti e non c’è ulteriore tempo da perdere, una volta stabilito che le attività mercatali sono riprese a pieno, vanno eliminati i citati elementi di disagio e discriminazione.

Ogni posteggio assegnato agli “spuntisti” rappresenta anche fonte di entrate finanziarie nelle casse comunali, perciò urge perseguire nei fatti ogni strada utile a generare gettito per l’Ente comunale, a maggior ragione della più volte richiamata situazione finanziaria».