«Che usciamo a far? Fuori regione, se sei arancione non puoi viaggiar» sulle note di “In fondo al mar” della Sirenetta è il nuovo esilarante brano dei “Tubbisti Boys” che con la loro goliardia e ironia hanno voluto regalare un sorriso per queste particolari e imminenti festività natalizie, tutto naturalmente in dialetto andriese.