Nella serata di lunedì, a partire dalle ore 20 sulla piattaforma digitale Meet, si è tenuto un incontro tematico, promosso dai Giovani Democratici andriesi, al quale hanno aderito numerosi cittadini. Nella prima parte della videoconferenza è intervenuta la dott.ssa Lucia Pastore, che ha illustrato ai presenti i tratti salienti del suo progetto di tesi “Rendere visibile l’invisibile – Indagine sulla correlazione tra incidenza tumorale e inquinamento ambientale nella provincia BAT”, grazie al quale ha potuto far emergere la necessità di un’attività di monitoraggio del territorio decisamente più incisiva al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini nell’intera provincia.

Successivamente, l’assemblea ha potuto commentare i lavori del Consiglio Comunale locale, tenutosi nella stessa mattinata, in compagnia del GD Giovanni Vergura, Presidente del Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo e dei neo-consiglieri federiciani Mirko Malcangi (Futura) e Cosimo Damiano Farina (Andria Bene in Comune).

Inoltre, tra gli altri, sono intervenuti il sindaco Giovanna Bruno, l’Assessore al Futuro, Viviana Di Leo, e l’Assessore alla Bellezza, Daniela Di Bari.

«Ci ritroviamo a fare attività politica – ha dichiarato Federico Peloso (segr. GD Andria) – in un tempo delicato e complesso, ma non vogliamo rinunciare ai nostri esercizi di democrazia. La testimonianza di Lucia è stata necessaria, perché riteniamo che la questione ambientale debba essere una priorità delle agende politiche di ogni seria amministrazione di centro-sinistra del terzo millennio. Inoltre, è stato stimolante anche commentare le attività della massima assise comunale in compagnia di un giovane amministratore come Giovanni, affinché la politica possa rispondere con interventi sempre più adeguati alle esigenze dei giovani e dei bambini».