«Spesso ci si lamenta del fatto di non sentire le istituzioni vicine alla quotidianità dei cittadini. Con l’amministrazione e con il sindaco Giovanna Bruno stiamo cercando di accorciare le distanze, nonostante il complicato periodo che stiamo vivendo, a causa dell’emergenza sanitaria. Bisogna porre una controtendenza, riportando al centro i cittadini, i giovani cittadini». Interviene così, in una nota, Viviana Di Leo, Assessore al Futuro di Andria.

«Non è più il tempo delle istituzioni sorde e mute. È necessario che in questo processo di rinascita della nostra città si sentano tutti protagonisti e allo stesso tempo responsabili. È il protagonismo dei cittadini non può prescindere dal dialogo e dall’ascolto.

L’iniziativa #CHIEDILOALFUTURO nasce per fornire anche uno strumento più immediato per mettersi in contatto con l’amministrazione. Basta scrivere una mail all’indirizzo [email protected] Immediata, rapida ed economica.

Scrivimi per fissare un appuntamento, per incontrarci virtualmente con una videochiamata, per farmi domande o semplicemente per lanciarmi qualche idea o spunto di riflessione. Non serve un incarico istituzionale per sentirsi parte attiva di questa amministrazione. Lo siamo e lo saremo tutti. Facciamo rete. Noi ci siamo, siamo al vostro fianco. Il dialogo e l’ascolto sono alla base di qualunque rivoluzione. E a me piacciono le rivoluzioni».