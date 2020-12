Un confronto franco e costruttivo con il Sindaco Giovanna Bruno quello svolto nel primo pomeriggio di ieri con il Forum Ricorda e Rispetta che raccoglie molte realtà associative cittadine. In particolare si è parlato di temi ambientali che incidono sulla qualità della vita dei cittadini andriesi. Profilo della salute, piano urbano della mobilità sostenibile, abbandono dei rifiuti nelle campagne, roghi e conseguenze (ad esempio il rogo di via Barletta con le conseguenze successive per la dispersione sui terreni circostanti delle sostanze tossiche), discarica di San Nicola La Guardia. Sono stati questi solo alcuni degli argomenti affrontati nel corso dell’incontro.

L’amministrazione ha espresso massima disponibilità nella ricerca di soluzioni efficaci, pur nelle ristrettezze dovute alla grave crisi finanziaria dell’Ente. Nel frattempo annunciato anche un nuovo mandato per cercare di completare il Profilo della Salute della Città di Andria. Dal Forum è stata espressa, invece, la massima disponibilità a collaborare assumendo anche iniziative concrete. Sono state, infatti, presentate alcune proposte che potrebbero avere, senza oneri per il Comune, una attuazione in tempi brevi. All’incontro presente anche l’assessore alle politiche giovanili Viviana Di Leo poichè si è parlato anche di un’opera di sensibilizzazione verso le fasce giovanili.