«Siamo giunti ad un ulteriore tappa nella vicenda COVID. Per effetto del DPCM, alcune cose cambieranno, come l’orario di chiusura dei negozi che tornerà ad essere le 21. Più tardi ci saranno dettagli ulteriori, che annuncerò come ho sempre fatto, direttamente ai cittadini di Andria, con un video informativo». E’ quanto scrive in una nota il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno.

«Aver allungato l’orario di apertura dei negozi non ci esime dall’essere prudenti. Il mio invito alla prudenza e al senso di responsabilità resta accorato. Frattanto proseguirà l’Interdizione per strade e piazze come da precedente ordinanza sindacale. Il mercato settimanale del lunedì sarà aperto per intero ma con la dislocazione di alcune categorie in spazi più distanziati in sicurezza. Queste valutazioni sono arrivate all’esito delle informazioni assunte dopo il colloquio con l’Assessore Regionale Lopalco ed in base alla curva epidemiologica che sembra aver raggiunto il picco prima della discesa definitiva. Pazienza e tenacia: insieme ce la faremo!».