«I cittadini hanno scelto l’altra candidatura come Sindaco della Città di Andria, dunque il Movimento 5 Stelle deve stare all’opposizione, deve avere umiltà nel fare opposizione che è un ruolo importante per la vita democratica». Sono queste le parole dell’ex candidata alla carica di Presidente della Regione Puglia, Antonella Laricchia, ospite oggi della trasmissione Spazio Città di Roberto Straniero su Telesveva.

Laricchia si è spesa in questi giorni contro la decisione degli altri quattro consiglieri regionali di cominciare un percorso di condivisione con la maggioranza di centrosinistra alla Regione. Casili è stato nominato vicepresidente del consiglio regionale in vista di una votazione sulla piattaforma Rousseau che dovrebbe coinvolgere la base per la scelta o meno di entrare definitivamente in maggioranza. Una situazione che si potrebbe delineare anche nella Città di Andria.

«Seriamente bisogna accettare il voto dei cittadini – ha spiegato Antonella Laricchia – io mi auguro che la politica smetta di darci questi esempi. Mi auguro anche che nella Città di Andria non si entri in maggioranza ma si resti all’opposizione a fare da opposizione».