Scatta l’allerta meteo in tutta la Puglia, ed in particolare nelle zone centro-sud della regione. La protezione civile ha infatti emanato l’allerta arancione in diverse aree tra cui anche la Provincia Bat, già a partire da questa sera alle ore 20, e per le successive 24 ore.

In particolare, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni, inoltre, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità. Non mancheranno anche i venti, da forti a burrasca dai quadranti meridionali.

Il maltempo, come detto, avrà la durata di circa 24 ore e dunque interesserà non solo la serata odierna ma anche l’intera giornata di domenica 29 novembre.