«Oggi, insieme a tutti i primi votati delle sei province pugliesi, ho presentato ricorso al Tar di Bari per chiedere l’annullamento della decisione della Corte d’Appello che ha portato alla non ammissione della lista Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia al riparto dei seggi». Scrive così, in una nota, l’ex consigliere regionale andriese Sabino Zinni.

«Un atto dovuto nei confronti dei tanti cittadini ed elettori che ci hanno votato e che, nonostante il superamento della soglia di sbarramento con il 4,16% assegnato dal Ministero dell’Interno, si sono visti privati della giusta rappresentanza in Consiglio regionale.

Io ed i miei colleghi siamo fiduciosi.

Attenderemo l’esito di questo ricorso, certi che giustizia sarà fatta e che la volontà di circa 70mila persone che ci hanno votato troverà presto voce e cittadinanza nella massima Assise regionale».