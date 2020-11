Si è concluso nell’ultima settimana di novembre, ad Andria, il Corso biennale di Tecnico Superiore per le strategie di sviluppo sostenibile e gestione digitale e reale dell’imprenditorialità turistica (Area 5 – Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-Turismo, Ambito 5.1 Turismo ed attività culturali, Figura 5.1.1 Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali.).

Il corso ITS Turismo, pionieristico nella città di Andria e in tutto il territorio Nord barese e BAT, è iniziato nel 2018 con frequenza quotidiana, in presenza, per due annualità e si è concluso nel 2020, in versione FAD, a causa dell’emergenza Covid-19. Ciononostante, gli studenti hanno potuto incontrare e confrontarsi attivamente con docenti dell’ambito accademico e con professionisti ed esperti del mondo dell’imprenditoria turistica e non solo, per una durata complessiva di 4 semestri e 2000 ore tra formazione didattica e stage formativi.

Gli ITS sono scuole avanzate di tecnologia che vanno ad occupare il segmento formativo terziario non universitario (livello V dell’EQF-European Qualification Framework).

L’obiettivo degli ITS è quello di ridurre il disallineamento attualmente esistente tra le opportunità del mondo del lavoro e l’offerta che il sistema scolastico è in grado di proporre. Gli Istituti si caratterizzano per la flessibilità e la costante interazione con le aziende, prevedono aggiornamenti periodici di contenuti e didattica, oltre a una consistente quota oraria di stage e tirocini, per trasmettere agli iscritti competenze e capacità professionalizzanti ed operative, necessarie per un ingresso più agevolato nel mercato del lavoro.

Al termine dei tre giorni di esami ministeriali (due prove scritte e la discussione orale di una tesi per ciascun candidato) con la commissione d’esami composta dalla Presidente, Angela Maria D’Uggento dell’Università di Bari; dal Commissario regionale, Sonia Vivacqua, dal Commissario della Scuola, Francesco Valente, dal Commissario interno, Rosalinda Romanelli e dal Commissario esterno, Nicola Lomuscio, 20 studenti hanno conseguito il diploma di Tecnico Superiore che permetterà loro, tra l’altro, anche l’accesso a concorsi pubblici.

L’intero corso e gli esami finali sono stati brillantemente portati a termine in sinergia con la Fondazione ITS Turismo guidata dalla Presidente Giuseppina Antonaci, grazie al lavoro instancabile, soprattutto durante le difficoltà di questo ultimo anno in corso, di un team affiatato di esperti e professionisti, quali il direttore del corso Savino Santovito, il coordinatore didattico, Alessandro Buongiorno e la tutor d’aula, Valentina Viti.

Indispensabile è stata anche la collaborazione dei funzionari e del direttore della Biblioteca Comunale di Andria e del Direttore del Museo Diocesano, che hanno ospitato rispettivamente le lezioni del corso e le attività finali della commissione d’esame.

Numerosi son stati i docenti che si sono avvicendati in questo biennio. La soddisfazione degli allievi è stata evidente considerando l’alta qualità delle tesi discusse in sede d’esame e le votazioni elevate con cui gli studenti hanno meritatamente conseguito il titolo. Tutti gli esperti e gli organizzatori si sono ritenuti pienamente soddisfatti dell’esito di questo biennio e non senza una nota nostalgica hanno fatto i loro migliori auguri a tutti i nuovi 20 tecnici superiori e destination manager del comparto turistico, nella speranza che possano presto offrire il loro contributo allo sviluppo turistico del territorio e che il futuro sia più luminoso di

questo presente complesso e complicato.