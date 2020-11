Emungere il percolato prodotto dai rifiuti contenuti nella Discarica di “San Nicola La Guardia” per i prossimi due anni, trasportandolo e smaltendolo nel modo corretto. Cerca una ditta che faccia questa attività il Comune di Andria dopo un’azione urgente da circa 40mila euro portata a termine negli scorsi mesi a seguito dei sopralluoghi e delle relazioni effettuate dall’ARPA esattamente un anno fa. Il tema ambiente attorno alla Discarica ormai in post gestione da diversi anni, resta centrale per consentire una effettiva bonifica del territorio in una zona di grande pregio agricolo per la città di Andria e non solo.

Ed allora ecco il via libera al bando di gara predisposto dall’ente comunale per consentire un costante emungimento del percolato dalla discarica per i prossimi due anni per un valore totale di poco superiore agli 800mila euro. Una procedura di gara cosiddetta europea. Il Comune di Andria è stato costretto ad intervenire in danno della ditta che gestiva la discarica e cioè la Daneco Impianti, dopo la non ottemperanza alle attività di chiusura e post gestione del sito.

L’ente comunale ha partecipato ed è risultata successivamente assegnataria, di un finanziamento da quasi 6milioni di euro della Regione Puglia a fine 2018. Soldi che in parte saranno utilizzati proprio per questa gara e per le azioni di gestione del percolato dopo la redazione del progetto esecutivo di “Messa in Sicurezza e Prevenzione del rischio ambientale connesso alla sospensione delle attività di gestione dell’impianto di discarica comunale per rifiuti non pericolosi”, redatto dall’Ing. Nacci. Il 16 novembre scorso le ultime modifiche al progetto ed il via libera da parte della dirigente del settore Ambiente l’Ing. Santola Quacquarelli, nelle scorse ore la pubblicazione del bando.