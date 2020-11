«Oggi non ci saranno cortei, eventi, dibattiti,ma, la “battaglia” pacifica e silenziosa, contro la violenza di genere, non la ferma neanche il Covid. Ogni giorno Le Amiche per le Amiche, sono in prima linea per sostenere le donne in difficolta’ ma, mai come in questo periodo, sentono di dover essere vicine concretamente alle donne, vittime di violenza, fisica, psicologica, economica,verbale. Parte oggi, una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere da parte del network di promozione e di solidarietà femminile, ormai, operativo da anni nel territorio della bat. Il cuore-pugno disegnato dall’artista andriese, Isabella Pistillo, e lo slogan “Amore non violenza”, illuminerà alcuni led wall, collocati in varie zone della nostra città». E’ quanto scritto in una nota, pubblicata ieri, dall’Avv. Francesca Magliano, presidente dell’Associazione Le Amiche per le Amiche, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

«Il nostro cuore pugno vuole ” colpire”,con la forza dell’amore, tutti gli uomini che considerano le donne un oggetto da possedere, un essere inferiore da stuprare, offendere, molestare, e non,invece, esseri umani, con i loro stessi diritti, con le loro stesse ambizioni, con le loro, con la loro stessa autodeterminazione. Il nostro cuore vuole infondere anche coraggio e forza, alle donne vittime per spronarle a ribellarsi, a denunciare i compagni violenti, perché non sono sole!

Siamo in emergenza ed ognuno deve fare la sua parte, dando un contributo concreto nella rete di collaborazione esistente tra istituzioni, forze dell’ordine,cav ed associazionismo, certe, però, che non c’è antidoto piu potente della cultura per cambiare una mentalità maschilista primitiva e per rallentare ed arrestare questo triste fenomeno. Negli ultimi dieci giorni sono successe cose sconvolgenti: un ricco imprenditore ha stuprato una diciottenne; un marito ha ucciso la moglie e le sue gemelline di due anni; una giovane maestra è stata vittima di revenge porn. In tutti questi casi, ma, come avviene sempre, queste donne hanno subito un’ulteriore violenza: il victim blaning! Le vittime di questi reati, anche per una comunicazione inappropriata ed ambigua, diventano colpevoli per parte dell’opinione pubblica, e del popolo dei social. Questo scoraggia ulteriormente le donne dal denunciare, continuando ad alimentare la cultura maschilista, profondamente radicata non solo negli uomini,ma, anche nelle donne.