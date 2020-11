Torna il maltempo sulla Puglia e nel territorio della Bat. La Protezione Civile Regionale ha diramato un messaggio di allerta gialla (arancione in alcune province come quella di Foggia) su tutta la regione per l’intera giornata di domani venerdì 20 novembre e per le successive 24-36 ore.

«Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati fino ad elevati – si legge nel messaggio diramato questo pomeriggio». Sensibile sarà anche il calo delle temperature con la minima che scenderà sotto i 10 gradi.

METEO ANDRIA