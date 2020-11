Un nuovo sostegno per Province e Comuni. Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2020, recante “Riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali”, sono stati assegnati alcuni fondi agli Enti comunali e provinciali che versano in stato di emergenza.

I criteri di valutazione hanno riguardato il trasporto scolastico e la spesa sociale. Alla città di Andria sono stati assegnati 751 mila euro (576 mila euro per la spesa sociale e 175 mila euro per il trasporto scolastico). Infine anche alla provincia Bat, sono stati assegnati dei fondi per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole superiori pari a 622 mila euro.