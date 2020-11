La Diocesi di Andria e la parrocchia San Paolo Apostolo piange la prematura scomparsa di don Mimmo Massaro, deceduto quest’oggi all’età di 58 anni dopo una lunga battaglia contro una terribile malattia.

Don Mimmo che fu ordinato sacerdote nel 1987 ha guidato per diversi anni la comunità della parrocchia San Paolo Apostolo di Andria e ha ricoperto anche diversi incarichi diocesani. Innamorato della Parola di Dio, ha discusso nello scorso febbraio una dissertazione per il Dottorato in Teologia Biblica dal titolo “La dimensione profetica dell’autorevolezza apostolica. La rivelazione del mistero da Paolo di Tarso a Ignazio di Antiochia”.

La Chiesa di Andria perde una guida importante, un sacerdote esemplare che sapeva ascoltare e aiutare la gente. La salma di don Mimmo è presso la casa paterna in via S. Angelo, 7 e verrà trasferita domani mattina alle ore 11.00 presso la parrocchia “San Paolo Apostolo” dove sosterrà fino alle ore 10.00 di giovedì 19 novembre allorquando verrà portata in Cattedrale per la Celebrazione delle esequie che avrà inizio alle ore 11.00.