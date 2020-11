«È una scena che negli ultimi giorni si ripete a quasi ogni intervento: lunghe code per accedere agli ospedali, lunghe code con le nostre ambulanze bloccate e poveri pazienti all’interno, pazienti spesso fragili e che passano moltissime ore in ambulanza in attesa di ricoveri o triage».

E’ il racconto di un soccorritore della Misericordia di Andria stremato dopo un’altra faticosa giornata di lavoro.

«Qui ci si sta dando tutti un gran da fare ora dopo ora ma la situazione peggiora sempre di più perché i malati di Covid sono tanti e quelli che hanno bisogno di aiuto e ricovero aumentano sempre più. Qui siamo in coda a Barletta per una lunga notte qui. Due postazioni di 118 di Andria sono ferme qui in attesa di lasciare pazienti positivi. Nel frattempo la città di Andria ha solo un’auto medica per tutta la città per tutti gli interventi. Il virus è aggressivo ed è tutt’altro che una influenza. Del virus non si conoscono ancora tante cose. L’unico modo per conviverci e contrastarlo è rispettare le regole. Evitate uscite inutili ed assembramenti. Usate le mascherine sempre. Distanziatevi ed igienizzate le mani appena possibile. Proviamo assieme a sconfiggerlo».