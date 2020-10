Proseguono gli appuntamenti promossi dagli psicologi pugliesi nell’ambito del “Mese del Benessere Psicologico”, in programma per tutto il mese di ottobre. Questo l’appuntamento in calendario domani, 30 ottobre.

Ad Andria (Bat) la dottoressa Rebecca Silvia Rossi della Farmacia Memeo in viale Roma 2b, organizza questo progetto con l’intento di offrire una consulenza psicologica gratuita in modo da sensibilizzare la popolazione al concetto di salute a 360°. L’iniziativa si propone in farmacia, dal momento che il farmacista è spesso visto come persona di fiducia che, grazie alla sua preparazione e sensibilità, è in grado di valutare le situazioni in cui il supporto psicologico risulta più adeguato rispetto ad altri interventi. Gli obiettivi del servizio si possono riassumere in: – Favorire la definizione del disagio psicologico presentato – Offrire una panoramica sulle possibilità di intervento – Effettuare un corretto invio ai servizi di competenza La richiesta di consulenza può essere fatta direttamente in Farmacia: si riceve il lunedì dalle 17 alle 19 e il venerdì dalle 11 alle 13 solo con appuntamento. I colloqui verranno effettuati nella riservatezza in un luogo appositamente messo a disposizione dalla Farmacia rispettando le norme relative alla tutela della privacy. I colloqui hanno l’obiettivo di inquadrare il problema della persona e consigliare il modo più adeguato di intervento (psicoterapia individuale, psicoterapia di coppia, accertamenti diagnostici, invio ai servizi territoriali di competenza, eventuale visita psichiatrica…) ed avranno la durata di circa 30 minuti. La stessa persona può prenotarsi fino a due volte, gratuitamente: se si desidera proseguire con gli incontri, si concorderà con la Dott.ssa Rossi un compenso per le sedute successive.

L’appuntamento si terrà in viale Roma 2b. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] Telefono: 3661173229

L’intero programma del “Mese del Benessere Psicologico” è in continua evoluzione ed è disponibile sul sito www.mesedelbenesserepsicologico.it.