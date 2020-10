«Non l’avete capito con le buone. Non l’avete capito con le cattive. Vediamo se lo capite in dialetto. Mi raccomando: Alavoit r moin e mettete la mashk-r». E’ il messaggio che hanno voluto lanciare il gruppo andriese dei Tubbisti Boys usando l’ironia per trattare un argomento importantissimo come quello dell’uso della mascherina e del distanziamento sociale. Il loro stile, un linguaggio ricercato e la capacità di sintetizzare in un testo geniale le poche regole da rispettare per combattere la pandemia da Covid-19.

«Facciamo video e ridoppiaggi da tempo e ci lasciamo sempre ispirare dall’attualità – ci spiegano gli autori – A volte sdrammatiziamo, altre volte immaginiamo situazioni surreali, cercando in ogni caso di rendere i dialoghi nel modo migliore possibile. Ci diverte doppiare e produrre contenuti perché è anche sempre un ottima scusa per vedersi e fare qualcosa di costruttivo. Questo è quello che ci spinge sempre. In questa fase delicata che l’Italia sta vivendo non siamo riusciti a stare fermi, la verità è questa. Due amici ci hanno suggerito il brano Wear a mask (è una parodia in lingua inglese). “Mett la mashk-r” è ispirata a questa (non tradotto, ovviamente)».

Scritta tra sabato e domenica, registrata domenica pomeriggio. Mixata il giorno stesso e montata il lunedì. Pubblicata ha riscosso un successo oltre ogni più rosea aspettativa: 140mila visualizzazioni solo su facebook con migliaia e migliaia di condivisioni e reazioni. Poi c’è Instagram e l’inevitabile condivisione su whatsapp. «Non vedevamo l’ora di tirarla fuori – spiegano i Tubbisti – La voglia era quella di punzecchiare con ironia, per strappare un sorriso anche ai diretti interessati, magari. La speranza era di fare un video che piacesse a tanti e altrettanti ne facesse riflettere, ma non immaginavamo un’accoglienza di questa portata. Ci ha stupito e sorpreso e siamo felicissimi nel vedere che la clip ha raggiunto l’obiettivo sperato».

Diretto dai #tubbistiboys Alessandro Polichetti Gabriele Depeche Scarcelli Sabino Malcangi Matteo Calvano / Liberamente ispirato a “Wear a Mask (Be Our Guest Parody)” by Noah Lindquist / Basato su “Be Our Guest” by Alan Menken e Howard Ashman tratto dal lungometraggio animato #Disney de “La Bella e la Bestia”

Scritto da Sabino Malcangi / Interpretato da Gabriele Scarcelli e Nuccia Malcangi / Con la partecipazione di Valentina Salvemini e Marilena Albo