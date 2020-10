In seguito alle indicazioni pervenute dalla Figc, tutte le società di calcio andriesi, di comune accordo, decidono di sospendere tutte le attività di calcio giovanile fino a data da destinarsi.

«Questa decisione, non condivisa con la federazione, ma rispettata in toto – scrivono le società – l’abbiamo assunta per garantire la salute dei nostri ragazzi e dei nostri tecnici. Sperando che questa sospensione non duri troppo, ci auguriamo di rivedere i nostri atleti correre sui campi da calcio quanto prima possibile».

Queste le società coinvolte: Fidelis Andria, Victor Andria, Virtus Andria, PGS Don Bosco Andria, Football Academy e Nuova Andria.