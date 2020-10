E’ un po’ come nelle favole a lieto fine, anche se in questo caso non si tratta assolutamente di un finale bensì dell’ennessima soddisfazione giunta al termine di un duro lavoro fatto di musica e passione. Marco Sgaramella, musicista andriese, è andato in onda sulla radio nazionale “Virgin Radio” con la sua band “Piqued Jacks”, gruppo di origini toscane di cui abbiamo ampiamente parlato in articoli precedenti, ricordando in primis la vittoria ottenuta a Sanremo Rock nel 2019.

“Eternal Ride of a Heartful Mind” è il pezzo della band andato in onda nella nota radio rock di caratura internazionale all’interno dello spazio gestito da “Andrea Rock”. Le note dei “Piqued Jacks” e di Marco Sgaramella sono state riprodotte nel tardo pomeriggio di ieri e ascoltate probabilmente da migliaia e migliaia in tutta Italia. La riproduzione del brano è possibile riascoltarla tramite il sito ufficiale di Virgin Radio, riprendendo la programmazione di giovedì 22 ottobre.

Un risultato straordinario per il chitarrista andriese che grazie all’ingresso nella band toscana è cresciuto in maniera esponenziale, invetibale visto il livello tecnico dei suoi nuovi compagni di viaggio. Un percorso che ieri ha vissuto una nuova tappa: quella della radio nazionale. Il momento è stato raccontato in modo energico da Marco attraverso i suoi profili social così come su quelli della band. Una gioia decisamente incontenibile.

Complimenti ragazzi! E complimenti al nostro Marco Sgaramella.