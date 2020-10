Uno dei luoghi forse più spettacolari all’interno del Parco dell’Alta Murgia sono senza dubbio le Cave di Bauxite nel territorio di Spinazzola. E non ci poteva esser luogo più adeguato per parlare di Geoscienze, in occasione dell’ottava edizione della Settimana del Pianeta Terra, grazie all’ente Parco dell’Alta Murgia in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari. Sabato appuntamento mattutino con un nutrito gruppo di visitatori per ripercorrere le tracce del passato visitando uno dei geositi più rappresentativi della Murgia.

Le Cave sorgono sul costone murgiano in agro di Spinazzola e rappresentavano, tra gli anni ‘50 e gli ‘80, il più importante giacimento italiano per l’estrazione della bauxite, andato poi in disuso. Oggi questo cratere profondo 50 metri è noto per i toni accesi del rosso, rosa e arancione che si mescolano in un suggestivo paesaggio. E su questo il Parco dell’Alta Murgia ha le idee molto chiare, a spiegarcelo è direttamente il Presidente Francesco Tarantini.

