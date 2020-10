E’ iniziata la nuova stagione agonistica della Pallavolo Andria con l’avvio delle attività per la preparazione atletica di tutta la rosa della prima squadra che parteciperà al campionato nazionale di serie B e dei ragazzi delle under che parteciperanno ai rispettivi campionati di categoria.

Molte le problematiche affrontate per l’avvio di questa stagione caratterizzata dall’adozione di tutte le norme previste dal protocollo Covid, oltre per la limitata disponibilità temporale degli impianti sportivi comunali e per l’impossibilità di poter utilizzare le palestre scolastiche. Il programma di lavoro dei tecnici Antonio Pepe per la 1^ squadra e del riconfermato Fabio Spescha per le under è completato con l’affiancamento nelle sedute di allenamento dall’esperto preparatore atletico Marco Lepore, al secondo anno con la Pallavolo Andria dopo l’eccellente lavoro svolto nella scorsa stagione.

Alla fine del primo periodo di lavoro è il preparatore Marco Lepore ad esprime alcune considerazioni: «Dopo le prime settimane di lavoro ho visto i ragazzi con grande voglia di riprendere e subito si sono resi tutti disponibili e concentrati al lavoro. Le prime sedute di lavoro sono state prettamente preventive e di test fisici. Sicuramente rispetto allo scorso anno c’è qualche giocatore che si è presentato in una forma fisica meno brillante, ma questo è normale dopo il lungo stop causato dal covid, abbiamo però il tempo necessario per essere pronti alla prima di campionato. Per quel che riguarda la categoria u-18, nonostante le difficoltà dovute alle strutture non ancora disponibili, abbiamo comunque iniziato principalmente con lavori atletici ma carichi di lavoro progressivi. Grazie al tempo a disposizione mi sono concentrato in questa fase maggiormente sulla cura del gesto atletico che porteranno come bagaglio anche in prima squadra. Sono molto felice di essere stato riconfermato dopo l’esperienza dello scorso anno e a tal proposito vorrei ringraziare la società e nello specifico il direttore generale Agostino Paradies».

Mancano ancora cinque settimane utili per definire la rosa ed essere pronti a un campionato che si presenta con tantissime incognite derivanti dalla situazione derivanti dal Covid. Un tempo utile per arrivare preparati all’esordio al 9 novembre per la prima di campionato nel Palasport di Sannicola per affrontare la compagine del Galatone.