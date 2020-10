L’associazione “3Place” tramite il social network Facebook ha voluto pubblicare un ottimo esempio di cittadinanza attiva:

«Con molto piacere – scrivono – vi raccontiamo l’azione dei ragazzi della Pizzeria Capomulino di Piazza Catuma, che ieri mattina hanno deciso letteralmente di trasformare una aiuola che da una parte di andriesi (per fortuna, come diciamo sempre, non sono tutti uguali) era stata scambiata per pattumiera naturale a cielo aperto. I ragazzi ci hanno piantato delle piantine floreali, e l’effetto emozionale è quello che vedete in foto. Ringraziamo Capomulino per la loro bellissima azione. Che questa voglia di volere bene la nostra città, di volere bene al nostro pianeta, di volere bene a noi stessi si diffonda a macchia d’olio in tutti noi».