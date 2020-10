«A due settimane dal voto è possibile tracciare un bilancio sugli esiti della competizione elettorale delle regionali. È innegabile il rammarico per la mancata vittoria della coalizione di centrodestra e del candidato Presidente Raffaele Fitto, a cui va il nostro Grazie per aver dato il massimo nel corso di una campagna elettorale difficile ed impegnativa, ponendo al centro i programmi e prospettando una Puglia migliore. Rispettiamo, ovviamente, il responso elettorale e la volontà popolare». E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Giuseppe Dipaola e Benedetto Fucci, rispettivamente commissario provinciale e coordinatore provinciale Fratelli d’Italia BAT.

«In seconda battuta emerge, così come avevamo preannunciato al principio della competizione, il dato di Fratelli d’Italia che si attesta, nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, come il primo partito del centrodestra, confermando il trend di crescita in tutti i comuni della circoscrizione. In bocca al lupo a Francesco Ventola, a cui va il nostro augurio di buon lavoro ed il nostro ringraziamento per quanto fatto e quanto farà dai banchi dell’opposizione nel corso dei prossimi anni.

Fondamentale, per il raggiungimento di questo risultato, è stata la passione e la serietà di una classe dirigente che, con coerenza e determinazione, ha dimostrato, nel corso degli anni, la propria competenza oltre che la capacità di essere punto di riferimento nelle rispettive comunità.

Diretta conseguenza sono gli ottimi risultati raggiunti da tutti i candidati presenti in lista: Francesco Di Feo, Mariangela Matera, Tonia Spina e Raimondo Lima che hanno contribuito direttamente all’ottimo risultato. Ripartiamo da qui con la consapevolezza di rappresentare una forza inclusiva di destra ed un punto di riferimento per tutta la coalizione».