«Abbiamo vissuto una campagna elettorale appassionata in una atmosfera segnata dalla presenza incombente del COVID, sono state settimane intense, tanto entusiasmo e la voglia antica di mettersi in gioco che non ci ha mai abbandonato durante l’ attività professionale e politica». Intervengono così, in una nota, gli avvocati Michele Lopetuso e Lucia Scarano.

«Nel prendere atto della sconfitta elettorale della nostra coalizione sentiamo il dovere di ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto con coraggio e generosità.

Con coraggio perché in alcuni casi i nostri sostenitori sono stati oggetto di tante sollecitazioni; con generosità perché chi ci ha sostenuto sapeva di mettersi su una strada completamente in salita di cui eravamo perfettamente consapevoli. Per quanto riguarda la sconfitta elettorale, non ci ha fatto pentire della decisione presa, che spero sia servita a mettere in moto nuove energie per migliorare la nostra città attraverso una azione politica incisiva e nuova.

Nella campagna elettorale abbiamo avuto la possibilità di verificare sul campo, unitamente ai candidati della lista, la passione e la voglia di partecipazione.

Dopo questa riflessione si pone il “problema” del voto al ballottaggio tra i due candidati.

Ebbene, è un dovere civico quello di esprimere il proprio voto. Tuttavia, prima di votare bisogna necessariamente avere la consapevolezza delle scelte che si andranno a compiere.

Ci sembra più che legittimo chiedere ai due candidati ancora in corsa di rendere pubblica, prima del ballottaggio, la squadra di governo.

Solo in questo modo si potrà esprimere un voto consapevole e maturo che non porti al gioco al massacro per la occupazione delle poltrone, dal momento dell’insediamento del nuovo Sindaco.

Visto che i candidati Sindaci hanno ripetuto ossessivamente, come un mantra,il tema della trasparenza, della onestà, della partecipazione, della condivisone, sicuramente avranno già approntato la squadra di governo della nostra città da sottoporre al vaglio insindacabile degli elettori che, in questo modo, potranno partecipare al ballottaggio con maggiore motivazione e responsabilità».