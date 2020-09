Il cav. Riccardo Di Matteo, presidente di Sinergitaly che promuove il Made in Italy nel mondo, vicepresidente della Camera di Commercio di Jiangxi, vicepresidente della Camera di Commercio Italia Repubblica Ceca, ha ricevuto dal magnifico rettore dell’università Libera e Privata di Diritto Internazionale ISFOA Stefano Masullo, il Premio Internazionale alla Carriera XVI° edizione che si è svolta a Milano all’Aula Magna Siam (1830) – Via Santa Marta n. 18, uno dei 25 privilegiati prescelti per l’anno 2020.

«Questo riconoscimento mi rende soddisfatto – ha commentato Riccardo Di Matteo – per cui ringrazio la commissione e tutta l’organizzazione del premio ISFOA, in particolare il senatore della repubblica Popolare Cinese Zhu Yuhua, che ha partecipato alla consegna del premio. Ho sempre portato con me lo spirito italiano con orgoglio». L’approccio di Riccardo Di Matteo è stato sempre considerato innovativo e lo ha portato a sviluppare progetti e iniziative come la valorizzazione del made in Italy. Un riconoscimento per l’impegno e per le significative esperienze maturate nell’ambito della promozione del made in Italy, promuovendo campagne a favore della cultura italiana, aderendo al premio eccellenze italiane che si tiene ogni anno a Washington DC.

E’ tra i più ambiti, selettivi, prestigiosi ed esclusivi riconoscimenti nazionali. Valorizza le affermate e apprezzate eccellenze italiane attive nei settori cultura, industria, accademia, istituzioni e professioni. Esso è conferito annualmente a soli 25 candidati individuati dopo la rigorosa selezione attuata dalla preposta Commissione Esaminatrice in virtù delle brillanti carriere professionali, aziendali, istituzionali, accademiche e del determinante apporto alla crescita del sistema economico e delle organizzazioni per le quali si è operato “unitamente al profuso ed indefesso impegno nel sociale”. Il Premio è nato da una intuizione di Stefano Masullo – magnifico rettore di Isfoa (Libera e privata università di diritto internazionale).