A pochi giorni dal ballottaggio che assegnerà la carica di sindaco di Andria, i vertici del Partito Democratico scendono in campo al fianco di Giovanna Bruno e della sua coalizione. Il vicesegretario nazionale, Andrea Orlando, ospite di un incontro organizzato nel comitato di Materia Prima, parla di una grande opportunità – che gli andriesi non dovranno sprecare – di risollevare le sorti di un Comune che per le sue note vicissitudini finanziarie ha dovuto tagliare servizi fondamentali per i cittadini o aumentarne in maniera spropositata i costi di accesso.

Le risorse del recovery fund destinate al Mezzogiorno, spiega l’ex Ministro della Giustizia, saranno utili a rafforzare le politiche ambientali e sociali dei territori che ne sapranno fare un buon uso.

Il 38% dei consensi ottenuto al primo turno contro il 20,7% del suo avversario, Michele Coratella, è un risultato che dà fiducia ma che non consente di stare tranquilli. Giovanna Bruno punta sul sostegno del Partito Democratico per vincere anche la volata finale.

