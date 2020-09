La Gestione Straordinaria ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici di tutte le sedi comunali anche per domani 30 settembre, tranne che per gli uffici Elettorale, Stato Civile ed Anagrafe. L’attività interna degli uffici riprende con il personale che ha titolo per starci perchè già sottoposto a tampone con esito negativo, o perchè non comandato in lavoro agile a casa.