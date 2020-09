Ieri si è disputato il campionato italiano 2020 dei 10 mila metri in pista a Conegliano Veneto. L’atleta andriese Pasquale Selvarolo non ha tradito le attese portando a casa una serie di risultati importanti e di rilievo:

Torno a casa con:

un nuovo PB sulla distanza 29’24”74 (migliorando il precedente di 32”) che da tesserato in Puglia avrebbe rappresentato il nuovo record regionale di categoria;

secondo posto (vice-campione italiano) di categoria dietro un immenso Sebastiano Parolini;

quinta piazza nella classifica assoluta;

quinto crono 2020 under 23 in Europa sulla distanza;

«Dopo mesi di difficoltà in termini di motivazione e programmazione in una stagione piena di incertezze l’unico obiettivo era mantenere la lucidità e cercare di trarre il meglio», ha detto Pasquale Selvarolo. «Ora ho la consapevolezza – continua l’atleta – di aver raggiunto un nuovo livello di base su cui lavorare per i prossimi obiettivi. In un periodo particolare come questo elemento fondamentale è stato il team che ha permesso tutto questo, la mia famiglia, il coach Giovanni De Rocco, la pazienza e là disponibilità di Giuseppe Garofalo, la professionalità di Farmacia D’Amore – Bisceglie, Ortopedia De Cicco, Laboratorio Analisi Logoluso e i main sponsor TornadoSport.it Sport Shoes Barletta New Balance Sportclub Spring Revolution 2.0 Salice Occhiali. Una menzione particolarmente importante è doverosa anche nei confronti del Reparto Corse di Andria da sempre miei compagni di allenamento e tifosi in ogni situazione».