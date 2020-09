E’ sicuramente il risultato di maggior rilievo del weekend appena concluso per l’Officina Atletica 2010. L’allievo Andrea Ribatti, al primo anno di categoria, ha vinto la gara di 3000 metri del 9° meeting Città di Molfetta correndo la distanza in 8’41″57, tempo che lo porta al 2° posto nelle graduatorie nazionali allievi del 2020, ma al 1° posto tra i nati nel 2004. Una condotta di gara molto regolare per l’atleta andriese grazie al prezioso gruppo di veterani assoluti a guidare la testa. Andrea ha chiuso l’ultimo chilometro in 2’51” circa (con un ultimo giro in 64″), sotto una copiosa pioggia.

Ora testa ai Campionati Italiani dell’endurance, in programma a Modena il 17-18 ottobre.

Tanti i Personal Best fatti registrare in questo weekend dai numerosi atleti in gara dell’Officina Atletica 2010:

Sabina Doronzo ha chiuso i 3000 metri in 10’35″07 con tantissimo vento e pioggia a contrastarle la prova. I record sono arrivati anche dalla velocità con Giorgia Maffione in 13″44 sui 100m, come Giorgia Carone (classe 2004) in 13″61 e Ilaria Dicuonzo in 13″99.

Record anche per il cadetto Giuseppe Marzella nel salto triplo (11,14) e per Diego Lamberti nel salto in alto (1,62). Record personale anche per il ritorno alle gare di Pasquale Calefato nel disco allievi (m 33,73), ma soprattutto ottimo record per Luca CORATELLA nel getto del peso assoluto (m 13,53).