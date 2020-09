Una ha trascorso una lunga e dolorosa estate, passando per il traguardo della prima, storica promozione in C in 100 anni di storia e dal mancato salto di categoria sancito dalla giustizia sportiva per la combine nella gara persa per 3-2 nel maggio 2019 a Picerno. L’altra, dopo una salvezza conquistata per un punto al momento dello stop dei campionati per l’emergenza coronavirus, ha allestito il suo cantiere passo dopo passo, passando per diverse amichevoli, un nuovo allenatore e un profondo restyling tecnico con una conferma (Zingaro), due ritorni (Paparusso e Cristaldi) e circa 20 volti nuovi. Bitonto-Fidelis Andria è il piatto forte della prima giornata nel gruppo H di serie D. Di fronte due allenatori che in comune hanno trascorsi recenti a Taranto, Nicola Ragno e Gigi Panarelli: il primo ha preso il posto del secondo nell’estate 2019, salvo vedersi sostituito dallo stesso Panarelli in autunno.

Al Città degli Ulivi saranno avversari in quella che si preannuncia una partita a scacchi: dei neroverdi, che hanno ufficializzato solo Lattanzio, Colella e Genchi, si conoscono poche pedine. Sono però certi gli arrivi di Di Cecco, Taurino, Pepe, Sirri, Tedon e Palmisano, come le conferme di una mezza dozzina di under tra cui il portiere Figliola e i centrocampisti Zaccaria e Piarulli. La risposta della Fidelis sarà in un 3-4-2-1 con il piccolo dubbio legatoa Fontana nel terzetto davanti all’under Anatrella, completato da Venturini e Lacassia, con Zingaro e Paparusso in corsia e Manzo e Bolognese al comando delle operazioni. Prinari e Minincleri saranno i fantasisti alle spalle di Cristaldi. Fischio d’inizio alle 15: emozioni assicurate, così come purtroppo l’assenza dei tifosi. Si giocherà a porte chiuse nel rispetto delle norme anti-Covid.