Mercoledì 30 settembre alle ore 18.30, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “V. Vecchi”, il Rotary club di Trani celebrerà la 57^ edizione della Festa della Scuola dal titolo “La frontiera futura della ricerca scientifica”, con la premiazione dei migliori studenti delle Scuole Secondarie Superiori delle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato e Trani, diplomati col massimo dei voti nell’a.s. 2019/2020.

Alla presenza di Autorità, dirigenti scolastici, docenti e genitori, saranno premiati 26 studenti con borse di studio e attestati di merito. Il preg.mo Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, prof. Luigi Ambrosio, interverrà in diretta streaming per i saluti all’indirizzo degli studenti che hanno conseguito, in un anno così complesso e carico di incognite, risultati eccellenti. Seguirà sempre in diretta streaming la lectio magistralis dell’illustre Prof.Riccardo Barbieri, ordinario di fisica teorica della SNS , normalista, staff member al Cern, sul tema “La fisica subatomica: in cerca dell’essenza delle cose”.

La festa, giunta alla sua 57^ edizione, quest’anno, sarà trasmessa anche in diretta streaming per favorirne la diffusione allo scopo di valorizzare sempre di più le eccellenze del nostro territorio, attribuendo loro il giusto risalto. Un riconoscimento che il Rotary club di Trani, attraverso la sua Presidente, Angela Tannoia, intende attribuire per l’impegno profuso a giovani brillanti, chiamati oggi a una sfida certamente non facile, in considerazione dei tempi in cui viviamo.