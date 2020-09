Stamattina in Piazza Catuma ad Andria i ragazzi di “3Place” e del “Fridays For Future Andria” hanno manifestato pacificamente in occasione del Global Day of Climate Action.

Una giornata all’insegna dell’azione da parte della gente di tutto il mondo (più di 3000 città in tutto il Pianeta) per porre l’attenzione sul problema “Cambiamenti Climatici” che sta interessando l’intero globo.