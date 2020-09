Scontro tra un tir ed una autovettura questo pomeriggio attorno alle 15 ad Andria all’incrocio tra la SP12 e la SP124 in una zona rurale della città. Le cause sono in corso di accertamento dal Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria ma sono tre i feriti.

Sul posto in particolare l’arrivo di equipe sanitarie del 118 da Andria e Corato oltre all’automedica della città federiciana. Un ferito con politrauma è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale “Bonomo” di Andria mentre per gli altri due codici gialli e trasferimento all’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta. L’autista del tir è della città federiciana mentre autista e passeggero della vettura sono di Barletta.