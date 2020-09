Emiliano avanti in Puglia, così come ad Andria. E’ quanto emerso dallo scrutinio di 106 sezioni su 110 (ultimo aggiornamento ore 07:20). Il Governatore uscente al momento raccoglie quasi 21 mila voti staccando Fitto di 9 punti percentuali. Per il candidato del centrodestra, al momento, poco più di 16mila preferenze. Segue Laricchia (M5S) con 9 mila preferenze pari al 19,71.

Cominciano ad arrivare anche interessanti dati dalle preferenze: primo partito è il Movimento 5 Stelle con oltre 8mila voti ed il 20,52%. Segue la lista civica a supporto di Michele Emiliano e cioè Senso Civico con circa 6mila preferenze pari al 15,57%. Terzo il Partito Democratico con il 13,4% delle preferenze. Nel centrodestra, al momento, la spunta la Lega con il 10,50% ma a pochissime preferenze di distanza c’è Fratelli d’Italia con il 10,32%. Più staccata la lista del Presidente Fitto ed a poco più del 7% Forza Italia.

Tra le preferenze, invece, spicca il consigliere regionale uscente Sabino Zinni che solo nella città di Andria ha conquistato quasi 6mila preferenze nella lista Senso Civico. Nel complesso il notaio andriese raggiungerà oltre le 7mila preferenze. Nessuno come lui nel centrosinistra dove è molto staccato Giovanni Vurchio del PD che si ferma ad Andria attorno alle 1500 preferenze e nei democratici terminerà la sua corsa al quarto posto nel listino provinciale. Nel Movimento 5 Stelle è Grazia Di Bari a raccogliere più consensi con oltre 2200 voti di preferenza divenendo quasi certamente la più suffragata dei pentastellati nella BAT. Nell’ampia galassia del centrodestra, invece, più suffragata potrebbe esser Mariangela Matera di Fratelli d’Italia con oltre 1500 preferenze. A seguire a pochissima distanza c’è Francesco Losito per la lista del Presidente Fitto La Puglia Domani ed infine Nicola Giorgino che si attesta ad oltre 1300 preferenze. Per l’ex Sindaco di Andria, tuttavia, ci dovrebbe esser il primato nella lista della Lega BAT avendo raccolto molte preferenze nel resto della provincia.