Si rende noto che in concomitanza con le giornate di svolgimento delle consultazioni elettorali gli uffici demografici assicureranno l’apertura al pubblico secondo i seguenti orari:

– sabato 19 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

– domenica 20 settembre 2020 alle ore 7.00 alle ore 23.00

– lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15

RINNOVO DELLE TESSERE ELETTORALI

Sportelli: Piazza Trieste e Trento (Palazzo Uffici Comunali) N. Sportelli 5

Largo Grotte (Uffici SUAP) – N. sportelli 1

Via Buonarroti (Uffici Polizia Municipale) N. sportelli 1

Si precisa che le postazioni aggiuntive di Largo Grotte e di Via Buonarroti sono state individuate al fine di ridurre gli assembramenti dell’utenza in Piazza Triste e Trento. Si segnala pertanto l’opportunità che a detti sportelli, stante la ridotta capacità di erogazione del servizio, si rivolgano esclusivamente i cittadini dei residenti in zone limitrofe.

Modalità di rilascio delle tessere elettorali

Tessere con spazi esauriti: esibizione vecchia tessera ed esibizione documento di identità

Tessere deteriorate o smarrite: dichiarazione sottoscritta di avvenuto smarrimento ed esibizione di documento di identità.

In caso di richiesta di certificati per soggetti terzi, il richiedente dovrà produrre istanza, delega e copia del documento di identità dell’elettore intestatario della tessera elettorale ed esibire il proprio documento di identità

CARTE IDENTITA’ ELETTRONICHE

Sportello: Piazza Trieste e Trento (Palazzo Uffici Comunali)

Saranno rilasciati, con immediatezza, i certificati sostitutivi della carta d’identità elettronica, che sono in ogni caso validi per l’ammissione al voto. L’ufficio assicurerà il servizio per la sola sostituzione delle carta d’identità con scadenza antecedente all’anno 2018, del tutto deteriorati, o in caso di avvenuto smarrimento o furto del precedente documento d’identità, in tal caso previa esibizione di regolare denuncia. L’Elettore dovrà munirsi di fotografia recente di data non antecedente i sei mesi e dell’attestazione di avvenuto pagamento dei diritti dovuti. Si rammenta che l’elettore può essere ammesso al voto anche se in possesso di documento scaduto nel triennio antecedente la data della elezioni, purché il documento scaduto consenta ai componenti del seggio di riconoscere agevolmente l’elettore.