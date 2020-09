Finisce 3 a 0 per la Fidelis Andria l’amichevole al “Coppi” di Ruvo contro il Corato. Vittoria per gli uomini di Panarelli che prosegue il trend avviato sin dall’inizio di questo ritiro pre campionato. Battuto un Corato, quello del tecnico Scaringella, che sarà sicuro protagonista del prossimo torneo di Eccellenza.

Meglio nel primo tempo i biancazzurri che il tecnico schiera con il solito modulo con Venturini in difesa dal primo minuto e Tusiano-Minacori alle spalle di Cristaldi. Per il Corato Pignataro con Negro e Quarta in avanti. Subito Fidelis con Minacori molto attivo oltre allo spunto di Tusiano da destra prima del tiro di Manzo di poco a lato. E’ la prova generale del gol che arriva all’11’ grazie al perfetto movimento di Cristaldi che anticipa Addario in uscita. Ancora Tusiano in evidenza prima del calcio di punizione di Pignataro che apre al 25’ la reazione coratina nella prima frazione di gioco. Quarta, alla mezz’ora, temporeggia troppo e si fa anticipare da Lacassia a due passi dalla porta di Anatrella. Poi sale in cattedra Minacori che prima scalda i guantoni di Addario e poi al 38’ salta un difensore e sigla il raddoppio per la Fidelis.

Nella ripresa tanti cambi già in apertura. Pignataro ha due occasioni buone in apertura. La seconda in particolare su un bello spunto di Petitti. Minincleri sfiora il tris, poi ancora cambi e gara con meno emozioni sino al 38’ quando Agodirin mette i brividi a Petrarca ed allo scadere quando Adusa viene atterrato da Iurilli e conquista il penalty che Minincleri non sbaglia e fissa il risultato sul 3 a 0 finale.

IL TABELLINO

CORATO (4-3-3): Addario (Mennella – Iurilli); Lezzi (Giancola), Greco (Camasta), Dispoto (D’Aiello), Andrea Quacquarelli (Vito Quacquarelli); Rescio (Ngom), Vicedomini (Olibardi), Telesca (Urruti); Negro (Cotello), Pignataro (Agodirin), Quarta (Petitti).

ANDRIA (3-4-2-1): Anatrella (Petrarca); Lacassia (Tutino), Fontana (De Santis), Venturini (Daluisio); Zingaro (Carullo), Manzo (Dipinto), Busetto (Zammit), Notaristefano (Atif); Tusiano (Minincleri), Minacori (Prinari); Cristaldi (Adusa).

MARCATORI: pt 11′ Cristaldi, 38′ Minacori; st 45′ Minincleri Rig.