“Sabino mi rappresenta”: lo slogan di una serata di festa. È quella organizzata a supporto del notaio andriese Sabino Zinni, in corsa per il consiglio regionale, alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre, nella lista di “Senso Civico”.

Ad Andria, negli spazi del comitato “Materia Prima”, in Corso Cavour, si sono dati appuntamento tanti amici e anche molti candidati alle prossime comunali che sostengono il consigliere regionale uscente in questa sua nuova avventura elettorale. L’occasione per celebrare l’impegno politico di Sabino Zinni, che negli ultimi anni, lo ha portato a condurre diverse battaglie in favore del territorio. Ma se è vero che tanta strada è stata fatta è anche vero che è ancora tanta quella che resta da fare.

Interramento ferroviario, l’avanzamento dell’iter per il nuovo ospedale di Andria, interventi di sistemazione del canale Ciappetta-Camaggio, e manutenzione dell’ospedale e delle palazzine di San Valentino. E poi finanziamenti per il Festival Castel dei Mondi, delle attività degli oratori e non da ultimo, l’apertura dello sportello Eurodesk, per aiutare i più giovani a conoscere le possibilità di studio e di lavoro offerte dall’Europa.

Sono solo alcuni dei progetti, per la città di Andria e per la Bat che, negli ultimi 5 anni, hanno visto Sabino Zinni in prima linea tra i banchi del consiglio regionale. Ma è già tempo di rimboccarsi le maniche per pensare all’immediato futuro.

Il servizio.