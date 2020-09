Parlare il linguaggio della chiarezza cercando di rimediare ad alcuni errori del passato con in testa, però, un profondo rinnovamento che parta dalle competenze e dal servizio per la regione e la città. E’ lo spirito che ha animato la candidatura al consiglio regionale di Antonio Nespoli in un rinnovato partito di Forza Italia che, soprattutto nella città di Andria dove Nespoli ne è coordinatore, ha subito un profondo ed importante cambiamento. Per Nespoli è una precisa idea che punta al futuro politico del territorio aldilà dell’imminente competizione elettorale.

Nel clima da campagna elettorale diversi gli attacchi subiti anche da Forza Italia, partito accusato di aver governato la città di Andria per dieci anni avendo commesso molti errori. Accuse rispedite al mittente da Antonio Nespoli che parla, invece, di coraggio di cambiare soprattutto per un partito così rinnovato come Forza Italia.

Stesso discorso vale per la Regione Puglia dove il partito del leader Silvio Berlusconi punta ad un ottimo risultato al fianco di Raffaele Fitto.

Il servizio di News24.City.