Il Segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, sarà ad Andria venerdì 11 settembre per sostenere la candidatura a Sindaco di Giovanna Bruno. Il Presidente della Regione Lazio terrà un incontro pubblico in Largo Appiani a partire dalle ore 20.30. Un momento in cui Zingaretti ribadirà il pieno sostegno anche a Emiliano Presidente per la Regione Puglia.