Giornata da dimenticare per la città di Andria per quel che riguarda la viabilità. Dopo l’investimento di stamane in via Bernini, attorno alle 14, c’è stato un altro brutto incidente in via Bisceglie.

Due auto, una Fiat Seicento e una Suzuki Swift, entrambe blu si sono scontrate violentemente all’incrocio con via Asiago. L’impatto ha causato danni ad entrambe le vetture e il ferimento del conducente della Seicento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.