«Chiedo alla direzione generale della Asl BT di fare chiarezza sulla posizione dei circa 215 OSS cui è stato rinnovato il contratto fino al 31 gennaio 2020 senza però la certezza di poterlo effettivamente portare a termine». Ad intervenire sul tema è il candidato al consiglio regionale nella lista del Pd Filippo Caracciolo.

«La proroga del contratto in scadenza a settembre è arrivata – spiega Caracciolo – una volta valutate le necessità aziendali riguardanti l’emergenza Covid-19 e le richieste delle varie OO.SS. Allo stesso tempo però la delibera è stata posta in essere in attesa dell’assunzione della prima tranche di vincitori del concorsone Regionale indetto dagli Ospedali Riuniti di Foggia, delle procedure di concessione dei nulla osta per i vincitori dell’ avviso di mobilità per 21 Oss indetto dall’ ASL BT e della pubblicazione con scadenza 9 luglio 2020 dell’avviso di selezione interna per la progressione verticale per la copertura di 22 posti da Oss».

«La Asl – prosegue il candidato consigliere – ha dunque prolungato i contratti con la possibilità che, in caso di coperture dei posti a tempo indeterminato ed a vario titolo, possano scadere prima del termine previsto. La clausola è assolutamente legale ma, la domanda sorge spontanea: quando le ASL avranno la possibilità di assumere i vincitori di concorso a tempo Indeterminato, cosa accadrà a tutti questi lavoratori e alle loro famiglie?».

«Urgono – conclude Caracciolo – risposte chiare finalizzate a gratificare l’impegno di questi Oss che, in particolar modo durante il pieno dell’emergenza sanitaria (tuttora in corso) hanno lavorato senza sosta per garantire un altissimo livello di servizio».